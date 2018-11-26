с чего всё началось

Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне вместе с кораблем.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России немедленно освободить и передать Киеву задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих.

Порошенко потребовал от России вернуть военных моряков и корабли

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