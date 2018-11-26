Политика
Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных
Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военныхИзвестия05:01
Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России вернуть корабли и военных, которые накануне, 25 ноября, задержала ФСБ за пересечение государственной границы РФ.
Известия05:01
Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями.
— Петр Порошенко, президент УкраиныВедомости 03:13
с чего всё началось
"Мы требуем срочно передать их украинской стороне и сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море", — сообщается на сайте президента.РИА Новости03:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Политика
Кремль назвал события в Керченском проливе «очень опасной провокацией»
Заход украинских военных кораблей в Керченский пролив стал «очень опасной провокацией», которая требует серьезного разбирательства, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:04
Политика
Москалькова рассказала о состоянии троих раненых украинских моряков
Получившие ранения украинские военнослужащие, которые были задержаны после нарушения тремя кораблями границы России в Керченском проливе, находятся в больнице Керчи, угрозы их жизни нет, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова своей коллеге Людмиле Денисовой.
Обновлено в 06:06
Политика
Порошенко и СНБО согласились ввести военное положение на Украине
Служба национальной безопасности и обороны Украины и президент страны Пётр Порошенко выступили за введение военного положения в стране на 60 суток.
Обновлено в 05:48
Политика
Рябков заявил о приверженности России Договору о РСМД
"С учетом всего комплекса факторов, влияющих на безопасность и стратегическую стабильность, Россия сохраняет полную приверженность Договору как важному элементу архитектуры евроатлантической безопасности", - заявил замглавы МИД Сергей Рябков, выступая на брифинге 26 ноября.
Обновлено в 05:30
Политика
Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться в США из Мексики
В мексиканской Тихуане около 500 мигрантов предприняли попытку пересечь границу и нелегально попасть в США.
Обновлено в 06:06
Политика
Пикетчики забросали файерами здание генконсульства РФ в Харькове
Активисты скандируют лозунги, бросают на территорию консульства файеры, дымовые шашки, бутылки и яйца.
Обновлено в 05:48
Политика
Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность посольства РФ
Российская сторона требует от властей Украины обеспечить безопасность дипломатической миссии в Киеве.
Обновлено в 05:50
Политика
Песков рассказал, почему не писал географический диктант
Пресс-секретарь президента России, председатель медиасовета Русского географического общества Дмитрий Песков рассказал, что не смог принять участие в географическом диктанте, поскольку был в командировке.
Обновлено в 06:04
Политика
Лавров рассказал о ситуации на «внешнеполитических направлениях» РФ
На целом ряде внешнеполитических направлений Российской Федерации сложилась «достаточно напряженная ситуация».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет»
Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.
Обновлено в 05:58
Политика
Опрос показал отношение японцев к диалогу о мирном договоре с Россией
Около 67 процентов японцев поддерживают соглашение Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ об ускорении диалога по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года, приводит газета "Никкэй" результаты своего опроса.
Обновлено в 05:23
Политика
В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британца
Президент ОАЭ Халифа бен Зейид Аль Нахайян помиловал британца Мэтью Хеджеса, ранее приговоренного к пожизненному лишению свободы по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 05:58
Политика
Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову
Обновлено в 04:58
Политика
Путин призвал устранить барьеры в торговле с Индией
Глава государства подчеркнул, что росту оборота товаров, услуг и капиталов будет способствовать соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.
Обновлено в 04:39
Политика
Ходорковский провел в Праге открытую дискуссию в закрытом режиме
В конце недели экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский собрал в Праге конференцию под угловатым названием "Россия вместо Путина".
Обновлено в 06:04