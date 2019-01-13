Политика

Порошенко потребовал от РПЦ показать томос
Независимая Пресса
01:45

Не зная, как еще поднять себе популярность, Порошенко подверг сомнению каноничность Русской Православной Церкви .
Независимая Пресса01:45
Петр Порошенко
Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать, кто каноничен, а кто не каноничен. И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они сейчас сами разберутся - покажут томос.
— Петр Порошенко, президент УкраиныNewInform вчера в 09:32

Подробнее о событии

Порошенко усомнился в каноничности РПЦ

News.ruвчера в 09:48

Порошенко призвал РПЦ показать «свой томос»

РИА Новостивчера в 12:51

Как Порошенко использует церковный раскол в президентской кампании

RT на русскомвчера в 12:31

Порошенко пытается мериться томосами

Вести.Ruвчера в 12:22

Потребовавшего у РПЦ «показать томос» Порошенко осадили

Lenta.ruвчера в 15:29

Порошенко потребовал, чтобы РПЦ показала ему свой томос

Взгляд.рувчера в 09:44

Порошенко подверг сомнению каноничность РПЦ

Известиявчера в 09:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия

В многоэтажке в ростовских Шахтах взорвался бытовой газ

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Появилось видео с места крушения грузового Boeing-707 в Иране

Иранские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлены место падения и обломки самолета Boeing-707 в одном из пригородов Тегерана.
Обновлено в 03:27
Общество

В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Обновлено в 04:03
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Лавров объявил о начале переговоров с Японией по мирному договору

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале российско-японских переговоров по проблеме мирного договора.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва

Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани

В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Финансы

Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам

С сегодняшнего дня Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщается 14 января на сайте кредитной организации.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Путин отреагировал на взрыв газа в доме под Ростовом

Обновлено в 03:05
Происшествия

Василий Голубев пообещал выплатить семье погибшей миллион рублей

Обновлено в 03:53
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

На желтой ветке московского метро произошел сбой

В понедельник утром из-за инцидента с пассажиром поезда Калининской линии Московского метрополитена идут с увеличенным интервалом, передает ТАСС.
Обновлено в 03:15
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Спасатели рассказали о ходе работ на месте взрыва в доме в Шахтах

Обновлено в 02:30
Происшествия

В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения

Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.
Обновлено в 03:52
Космос

Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX успешно приводнился в акватории Тихого океана рядом с побережьем Южной Калифорнии.
Обновлено в 00:49
Кино

HBO назвал дату выхода последнего сезона «Игры престолов»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» выйдет на экраны 14 апреля, сообщил в Twitter телеканал HBO.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ

Раскольники из "новой церкви" Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Свято-Михайловский храм в Волынской области, сообщил пресс-секретарь региональной епархии Олег Точинский.
Обновлено вчера в 08:40
Политика

МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2»

МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Шахтах

Обновлено в 01:31
Экономика

ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»

Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Политика

Япония отказалась от пресс-конференции по итогам переговоров с Россией

Российские и японские дипломатические делегации в понедельник проведут переговоры. Токио при этом отказался от общения с журналистами.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:31
Автоспорт

Эдуард Николаев сохранил лидерство в общем зачете ралли «Дакар-2019»

Экипаж участника команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева сохранил лидерство в общем зачете ралли «Дакар-2019», однако не смог войти в тройку лучших по итогам 6-го этапа, придя четвертым.
Обновлено вчера в 23:12
Наука

Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расистские высказывания

Поводом для лишения почетных званий стало высказывание нобелевского лауреата о том, что соцполитика, которая проводится в Африке, ошибочно исходит из факта, что уровень интеллекта африканцев равен уровню интеллекта других рас.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Пашинян снова стал премьер-министром Армении

Ранее сообщалось, что блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил в парламенте нового созыва большинство голосов.
Обновлено в 03:53
Энергетика

Алекперов пообещал бороться с Сечиным за тарифы до победы

Доля компании Игоря Сечина в СП составляет 24,9%, а компании Алекперова – 75,1%. Совладельцы не смогли в процессе переговоров согласовать расценки о стоимости перевалки нефти.
Обновлено в 03:44
Экономика

Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей

"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
ещё по теме
Главное