Политика
Порошенко потребовал от РПЦ показать томос
Порошенко потребовал от РПЦ показать томосНезависимая Пресса01:45
Не зная, как еще поднять себе популярность, Порошенко подверг сомнению каноничность Русской Православной Церкви .
Независимая Пресса01:45
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Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать, кто каноничен, а кто не каноничен. И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они сейчас сами разберутся - покажут томос.
— Петр Порошенко, президент УкраиныNewInform вчера в 09:32
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