Политика

Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады ДонбассаГазета.Ru 01:25

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса. "Требую от президента Зеленского дать публичный ответ", - заявил Порошенко.
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Порошенко обеспокоила идея снятия блокады с Донбасса

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Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса

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