Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады ДонбассаГазета.Ru 01:25
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса. "Требую от президента Зеленского дать публичный ответ", - заявил Порошенко.
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика
Сенатор озвучил способ возвращения Крыма Украине
Член Совфеда от республики Крым Сергей Цеков в интервью НСН оценил стратегию президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой
В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:09
Футбол
ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Саного
Московский ЦСКА может купить нападающего «Тулузы» Яя Саного.
Обновлено в 01:18
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9
В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
США нарушили договоренность с Россией по Сирии
Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Наука
V-образный пассажирский самолет изменит авиацию
Голландская авиакомпания KLM финансирует создание нового типа самолета с условным названием Flying ‑ V. Такие воздушные суда принципиально изменят гражданскую авиацию, сообщает портал Unilad.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева: «Это было сложно – сказать папе, как я его не любила»
Обновлено вчера в 23:00
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии
Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено 04 июня в 18:55
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Авто
«ТрансТехСервис» открыл новый дилерский центр LADA в Йошкар-Оле
«ТрансТехСервис» открыл в Йошкар-Оле дилерский центр LADA, который стал самым крупным шоу-румом среди автосалонов холдинга в этом городе.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Глава Минпромторга оценил будущее SSJ-100
Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о будущем «Суперджетов».
Обновлено вчера в 19:08