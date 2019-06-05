Политика

Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады ДонбассаГазета.Ru 01:25

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса. "Требую от президента Зеленского дать публичный ответ", - заявил Порошенко.
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 в Facebook бывший украинский лидер обратился к своему "сменщику", новому президенту Владимиру Зеленскому с требованием объяснений, на каком основании он отдал такие директивы украинской делегации.
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Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса

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В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

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Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
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Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти

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Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
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Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики

Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви стал шоком для российской экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 02:56
Общество

В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
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Племянница Ротару сломала обе руки

Племянница певицы Софии Ротару сломала обе руки в Барселоне.
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Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»

Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
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Обновлено в 02:47
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Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 02:56
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
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Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
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Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
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Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
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