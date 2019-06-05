Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады ДонбассаГазета.Ru 01:25

с чего всё началось

По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса. "Требую от президента Зеленского дать публичный ответ", - заявил Порошенко.

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