Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады ДонбассаГазета.Ru 01:25
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса. "Требую от президента Зеленского дать публичный ответ", - заявил Порошенко.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook бывший украинский лидер обратился к своему "сменщику", новому президенту Владимиру Зеленскому с требованием объяснений, на каком основании он отдал такие директивы украинской делегации.Московский Комсомолецвчера в 16:03
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Общество
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Экономика
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В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
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В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Шоу-бизнес
Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Форвард сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки из-за разрыва связок голеностопного сустава, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CFB).
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Экономика
Кудрин рассказал о последствиях ареста Калви для российской экономики
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Общество
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В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
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Шоу-бизнес
Племянница Ротару сломала обе руки
Племянница певицы Софии Ротару сломала обе руки в Барселоне.
Обновлено в 00:37
Экономика
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Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Экономика
Орешкин и Набиуллина поспорили о рисках рецессии экономики
Неконтролируемый рост потребительского кредитования является одним из основных рисков для российской экономики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 02:56
Общество
Верховный суд фактически отменил срок давности
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
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Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы
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ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Интернет
Роскачество назвало самые ненадёжные пароли
Специалисты порекомендовали не создавать пароли, в которых содержаться личные данные - имя, фамилия или дата рождения.
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Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».
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Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
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Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17