Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады ДонбассаLenta.ru вчера в 16:55
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Финансы
Биржи Европы растут перед заседанием ЕЦБ
Фондовые индексы Европы уверенно растут в четверг в ожидании решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о дальнейшей монетарной политике, а также на фоне макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:59
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли пьет гормоны для смены пола
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта 13-летняя Шайло Джоли-Питт всегда выглядела на публике, как мальчик.
Обновлено в 04:25
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Калви на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин знает список бизнесменов, которые будут участвовать на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Додон намерен обсудить с «Газпромом» новые условия поставки газа
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается обсудить с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером новые условия поставки газа.
Обновлено в 05:44
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Волгограде задержали ОПГ, занимавшуюся сбытом молочного фальсификата
Сливочное масло, творог и сметана распространялись по учреждениям здравоохранения, соцзащиты, магазинам и другим организациям Правоохранительные органы задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся в Волгограде сбытом фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека
По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца
В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Транспорт
Станция метро «Варшавская» временно изменит график работы
Новый график работы требуется для проведения работ по интеграции станции с Большой кольцевой линией.
Обновлено в 02:36
Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
В Раде назвали заявления Кучмы по Донбассу началом капитуляции Украины
Глава комитета Верховной рады Украины по иностранным делам, депутат от фракции "Самопомощь" Анна Гопко считает, что заявления представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы являются началом капитуляции Киева.
Обновлено в 06:09
Технологии
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку
Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:03
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Экономика
Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
Обновлено в 04:35
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00