Политика
Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады ДонбассаГазета.Ru 01:25
По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса. "Требую от президента Зеленского дать публичный ответ", - заявил Порошенко.
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Здоровье
Врач рассказал о последствиях отравления выпитым Алибасовым «Кротом»
Справиться с последствиями отравления чистящей жидкостью для труб, из-за которой попал в больницу продюсер Бари Алибасов, можно в течение месяца, однако последствия могут давать о себе знать дольше.
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Анонс. Новый репортаж: «Тигры» вошли в Идлиб с юга
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Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
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Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
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Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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Со слов источника, Trophy оказался весьма эффективен при отражении одиночных пусков реактивных гранат и противотанковых ракет, осуществленных с разных позиций.
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Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
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Шоу-бизнес
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Политика
Генпрокурор Украины назвал условия возобновления торговли с ЛНР и ДНР
Генпрокурор добавил, что именно так и было до 2017 года.
Обновлено в 04:22
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Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный
Обновлено в 03:45
Игры
Metro: Exodus будет доступна в Microsoft Store с 9 июня
Компания Microsoft запустила страницу игры Metro: Exodus в собственном магазине приложений.
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Транспорт
На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
Обновлено в 03:49
Политика
Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
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Политика
Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР
Федеральное агентство новостей представляет документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».
Обновлено в 01:00
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Глава "Роснефти" Игорь Сечин спрогнозировал "серьезную среднесрочную волатильность на нефтяном рынке", вызванную "некоторым манипулированием" и назвал политику нынешней администрации США главным возмутителем спокойствия на энергорынке.
Обновлено в 03:55
Экономика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Политика
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Калуге неизвестный напал на ведущую местного телеканала
Управление МВД по Калужской области проверит обстоятельства нападения на ведущую телеканала ГТРК "Калуга", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленского обвинили в плагиате Порошенко
Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Набиуллина уверена, что россияне берут кредиты не от хорошей жизни
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что наивысший риск рецессии связан с ростом потребительских кредитов.
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По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
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Политика
Отслужившим по призыву могут предоставить досрочный выход на пенсию
В Госдуме предложили учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
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Хоккей
Форвард «Филадельфии» Лехтеря перешел в СКА
СКА объявил о переходе в команду нападающего Йори Лехтеря. С 31-летним финном подписан однолетний контракт.
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Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
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