Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады ДонбассаLenta.ru 16:55
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
На своей официальной странице в Facebook Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании перед делегацией Украины были поставлены соответствующие директивы.Аргументы и Факты17:22
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Правительство продлило сроки расчетов для десятков госконтрактов 2018 года Правительство несколькими десятками распоряжений продлило до конца 2019 года расчеты по большому числу прошлогодних бюджетных госконтрактов.
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