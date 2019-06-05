Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады ДонбассаLenta.ru вчера в 16:55

с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политика Трамп предупредил Китай о повышении пошлин Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны.

Авто Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.

Шоу-бизнес Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной» Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".

Экономика Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31% Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом» Государство держит под контролем стратегические сферы российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Так он прокомментировал слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о том, что администрация США при помощи санкций фактически контролирует ряд отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевой.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Происшествия Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.

Происшествия Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Политика Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.

Политика Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).

Политика Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.

Технологии Радары в США засекли гигантское облако из божьих коровок Огромное пятно в небе, которое оказалось скоплением божьих коровок, засекли радары Национальной метеорологической службы США, сообщает Los Angeles Times.

Наука Древнейшие сушки на Земле обнаружили археологи в Австрии Несколько высушенных колец из теста обнаружили археологи в одном из древних укреплений на территории Австрии.

Экономика ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

Общество В России разведенных родителей обяжут снимать квартиру ребенку В России разведенных родителей, которые живут отдельно от детей, обяжут обеспечивать своего ребенка отдельным жильем.