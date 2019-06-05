Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады ДонбассаLenta.ru вчера в 16:55
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook бывший украинский лидер обратился к своему "сменщику", новому президенту Владимиру Зеленскому с требованием объяснений, на каком основании он отдал такие директивы украинской делегации.Московский Комсомолецвчера в 16:03
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