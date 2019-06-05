Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады ДонбассаLenta.ru 16:55

с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Политика Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.

Наука Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Политика ООН эвакуирует часть персонала из Судана В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.

Происшествия Сбой произошел в ГИБДД по всей России Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.

Здоровье Минздрав предложил проводить диспансеризацию за сутки Диспансеризация и все профосмотры граждан врачами должны проводиться в течение дня, считает Минздрав.

Общество Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.

Здоровье 7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин.

Происшествия МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.

Футбол Джанлуиджи Буффон покинул «Пари Сен-Жермен» Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ушел из "Пари Сен-Жермен".

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Политика Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.

Здоровье В Брянске из-за паразитов закрыли пляж на озере Мутном Мутное озеро в Фокинском районе Брянска с 5 июня закрыто для купания.

Транспорт Прокуратура начала проверку из-за сбоя с выдачей багажа в Шереметьево Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проводит проверку в связи с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.