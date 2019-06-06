Политика

Порошенко потребовал объяснить идею снятия блокады ДонбассаГазета.Ru 03:53

На следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса, сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
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Порошенко потребовал объяснить идею снятия блокады Донбасса

Газета.Ru03:53

Что стоит за критикой Порошенко позиции Зеленского по Донбассу

RT на русском05:35

В Госдуме требование Порошенко к Зеленскому по Донбассу назвали истерикой

ФАН04:16

Порошенко возмутился идеей снять блокаду Донбасса

РИА Новости08:27

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Известия01:02

Порошенко назвал снятие блокады Донбасса предательством

РЕН ТВвчера в 21:28

Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса

ТАССвчера в 15:51
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Общество

Совет ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских виз

Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации.
Обновлено в 08:41
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Общество

Роскомнадзор пригрозил блокировкой девяти VPN-сервисов

Остальные девять сервисов могут быть внесены в реестр запрещенной информации в течение месяца.
Обновлено в 08:43
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Политика

Горбачев подтвердил свою госпитализацию

Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Авто

Стоимость автомобилей Aurus станет известна в июне

Точные цены автомобилей Aurus, созданных в рамках федерального проекта «Кортеж», будут объявлены до конца июня 2019 года.
Обновлено в 02:31
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Технологии

Новые атомоходы пообещали вывести на Севморпуть в 2020 году

Обновлено в 08:39
Энергетика

Путин назвал оптимальную цену на нефть

Россию устраивает цена на нефть 60-65 долларов за баррель.
Обновлено в 08:22
Политика

Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Политика

Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору

Президент России Владимир Путин считает, что детям будет полезно прочитать Библию, Коран и Тору, это точно пойдет на пользу, потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.
Обновлено в 08:58
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Авто

Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval

Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Обновлено в 06:12
Авто

Представлен обновлённый Renault Koleos

Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Экономика

Силуанов назвал стабильность без роста доходов населения бессмысленной

В свою очередь, обеспечить рост доходов граждан без новых предприятий, без новых производств невозможно, уверен Силуанов.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Политика

Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму

Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.
Обновлено в 03:33
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Культура

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Космос

Роборука поможет миссии InSight возобновить бурение

Роботизированная рука автоматической марсианской станции InSight сможет помочь буровой установке HP3 возобновить работу, немного приподняв ее, тем самым скомпенсировав отдачу при ударах.
Обновлено в 03:51
Теннис

17-летняя Анисимова победила Халеп и вышла в полуфинал Roland Garros

Соперницей Анисимовой станет восьмая ракетка турнира австралийка Эшли Барти, также в двух сетах победившая Мэдисон Кис из США.
Обновлено в 07:22
Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении Чалова

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Сербский доброволец в ДНР рассказал о трусости иностранных наемников из ВСУ

Сербский доброволец в ДНР, в недавнем прошлом — снайпер Деян Берич с позывным «Деки» рассказал о иностранных наемниках, которые участвуют в гражданской войне на Украине на стороне ВСУ.
Обновлено в 08:20
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