Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу ВедьмуРБК 10:55
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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В Архангельске на митинг против полигона для мусора вышли 2 тыс. человек
Активисты общественного движения «Поморье — не помойка!» провели в центре Архангельска несанкционированный митинг против планов строительстве в области центра для переработки отходов из Москвы.
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Японский зонд «Хаябуса-2» в пятницу успешно осуществил взрыв на астероиде Рюгу.
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Электричество отключилось на всей территории Судана, заявило в воскресенье министерство водных ресурсов, мелиорации и электричества страны.
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Армия и оружие
СМИ узнали, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США
Военнослужащие бундесвера не могут использовать самолеты вооруженных сил ФРГ для совершения полетов в Афганистан, из-за чего вынуждены прибегать к эксплуатации американских военно-транспортных самолетов C-17, сообщает журнал Spiegel.
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