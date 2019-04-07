Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу ВедьмуРБК 10:55

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

РБК10:55

Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»

Известия09:01

Пулеметчицу «Ведьму» посмертно наградили на Украине

URA.Ru09:21

Порошенко посмертно наградил орденом пулеметчицу Ведьму

РИА Новости10:40

Пулеметчицу «Ведьму» посмертно наградили на Украине

Газета.Ru08:54

«Ведьму» посмертно наградили орденом

Взгляд.ру08:35

На Украине посмертно наградили орденом пулемётчицу с позывным Ведьма

RT на русском08:16
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
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