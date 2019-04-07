Политика
Порошенко посмертно наградил погибшую пулеметчицу ВедьмуНародные новости 14:08
Глава Украины подписал указ, в котором посмертно наградил орденом за личное мужество погибшую на Донбассе пулеметчицу ВСУ, имевшую позывной Ведьма. По словам Порошенко, Яна Червоная или Ведьма, как ее называли сослуживцы, скончалась во вторник якобы от прямого попадания мины в блиндаж.
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