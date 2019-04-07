Политика
Порошенко посмертно наградил орденом пулеметчицу ВедьмуРИА Новости 10:40
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о посмертном награждении орденом пулеметчицы ВСУ Яны Червоной, имевшей позывной Ведьма. Документ опубликован на сайте главы страны.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Наука
Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством
Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка
33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго
В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика
В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой
В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны
В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Экономика
«Мартин» потребовал Martini
Производитель семечек претендует на мировой бренд Компания «Мартин», специализирующаяся на производстве снеков, хочет получить в России права на товарный знак Martini.
Обновлено в 18:07
Хоккей
Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ
Обновлено в 01:22
Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Политика
Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи
Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Здоровье
Минздрав дал советы, как увеличить продолжительность жизни
Напомним: Минздрав дал прогноз, что к 2030 году продолжительность жизни россиян увеличится до 80,1 года.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты
Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710
Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.
Обновлено в 05:51
Кино
Майкл Бэй отказался снимать новых «Трансформеров»
Режиссер Майкл Бэй не намерен принимать участие в съемках шестой части "Трансформеров", передает Slash Film.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области
Обновлено в 14:23
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено в 14:47
Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G разобрали и показали изнутри
Обновлено в 09:51
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Политика
Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии
Обновлено вчера в 03:58