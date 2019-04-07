Политика

Порошенко посмертно наградил орденом пулеметчицу ВедьмуРИА Новости 10:40

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о посмертном награждении орденом пулеметчицы ВСУ Яны Червоной, имевшей позывной Ведьма. Документ опубликован на сайте главы страны.
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Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

РБК10:55

Порошенко посмертно наградил орденом пулеметчицу Ведьму

РИА Новости10:40

Пулеметчицу «Ведьму» посмертно наградили на Украине

Газета.Ru08:54

Пулеметчицу «Ведьму» посмертно наградили на Украине

URA.Ru09:21

Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»

Известия09:01

Порошенко наградил «Ведьму» посмертно

Lenta.ru09:28

На Украине посмертно наградили орденом пулемётчицу с позывным Ведьма

RT на русском08:16
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
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Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
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Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
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Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго

В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.
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Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

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Гаджеты

Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны

В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Экономика

«Мартин» потребовал Martini

Производитель семечек претендует на мировой бренд Компания «Мартин», специализирующаяся на производстве снеков, хочет получить в России права на товарный знак Martini.
Обновлено в 18:07
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Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

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Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Здоровье

Минздрав дал советы, как увеличить продолжительность жизни

Напомним: Минздрав дал прогноз, что к 2030 году продолжительность жизни россиян увеличится до 80,1 года.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Гаджеты

Смартфон Realme 3 Pro получит процессор Snapdragon 710

Гаджет получит процессор Snapdragon 710. Realme 3 Pro будет по-прежнему иметь корпус из пластмассы и дизайн своего предшественника.
Обновлено в 05:51
Кино

Майкл Бэй отказался снимать новых «Трансформеров»

Режиссер Майкл Бэй не намерен принимать участие в съемках шестой части "Трансформеров", передает Slash Film.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие

Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области

Обновлено в 14:23
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

Обновлено в 15:38
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Обновлено в 14:47
Происшествия

Жителей Усть-Камчатска разбудило землетрясение магнитудой 4,5

Обновлено в 15:45
Политика

Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело

Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
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Samsung Galaxy S10 5G разобрали и показали изнутри

Обновлено в 09:51
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:18
Политика

Владимир Соловьев выгнал в прямом эфире эксперта из студии

Обновлено вчера в 03:58
Армия и оружие

В США высоко оценили новые подствольные гранатометы России

Обновлено в 14:05
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