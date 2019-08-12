Политика
Порошенко после допроса забросали яйцамиLenta.ru 06:11
Инцидент произошел в момент, когда экс-глава государства выходил из здания Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса. Отмечается, что некоторые из яиц, которые противники Порошенко в него бросали, попали в журналистов, сотрудников полиции и самих протестующих.
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Интернет
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Выявлена уязвимость, которая превращает смартфоны в звуковое оружие
Специалисты по кибербезопасности рассказали об уязвимости, которая делает гаджеты опасным оружием.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48
Транспорт
Четыре федеральные трассы сменили скоростной режим
Обновлено в 08:40
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу
По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Полет длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск»
В Санкт-Петербурге вспоминают погибший экипаж подлодки «Курск» 19 лет назад на борту атомной субмарины погибли 118 моряков.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Кино
Жена Гафта сообщила о состоянии актера
Актер и режиссер Валентин Гафт остается в больнице, сообщила РБК его жена актриса Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:48
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Греции обнаружили две неразграбленные гробницы микенского периода
В некрополе в Аидонии в Немее обнаружили две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода.
Обновлено в 09:38
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
Экономика
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Подмосковье при сортировке мусора нашли тело младенца
Во время сортировки мусора в комплексе переработки отходов обнаружили тело новорождённой девочки, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 09:49
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов
В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 04:30