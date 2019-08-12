Политика
Порошенко после допроса забросали яйцамиLenta.ru 06:11
Инцидент произошел в момент, когда экс-глава государства выходил из здания Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса. Отмечается, что некоторые из яиц, которые противники Порошенко в него бросали, попали в журналистов, сотрудников полиции и самих протестующих.
Читать в источнике
Оценить346
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Общество
В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей
Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Глава Минприроды: реформа по утилизации мусора идет без пробуксовки
По словам министра, в ряде регионов пришлось вернуться к старой схеме утилизации мусора, однако это не привело проседанию реформы в целом.
Обновлено в 10:13
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Красноярске загорелся склад рынка
В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
Политика
Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Обновлено в 08:59
Космос
Мертвые планеты могут посылать сигналы в космос
Исследователи утверждают, что мертвые планеты посылают сигналы через космос, которые мы можем поймать на Земле.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин назвал опыт Развожаева ценным для Севастополя
Опыт работы временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нескольких российских регионах поможет ему трудиться для достижения целей по развитию города и страны в целом.
Обновлено в 10:18
Политика
Кремль сообщил о переносе встречи Путина с Алиевым и Роухани
Встречу на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесли на более поздний срок.
Обновлено в 09:47
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Подмосковье во время сортировки мусора нашли тело младенца
Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца на конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 08:18
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Малком отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Полузащитник "Зенита" Малком прокомментировал слухи, согласно которым он может сменить клубную прописку грядущей зимой из-за проявления расизма со стороны болельщиков.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Севастополе почтили память погибших подводников «Курска»
Сегодня исполняется 19 лет со дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», в которой погибли все 118 членов экипажа.
Обновлено в 09:02
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Под Красноярском в палатке нашли четырех погибших туристов
В Красноярском крае в палатке обнаружены тела четырех туристов.
Обновлено в 01:59
Космос
НАСА готовит для марсианской базы «ядерный чемодан»
Обновлено в 09:51
Политика
В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России
Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 07:48