Политика

Порошенко после допроса забросали яйцамиLenta.ru 06:11

Инцидент произошел в момент, когда экс-глава государства выходил из здания Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса. Отмечается, что некоторые из яиц, которые противники Порошенко в него бросали, попали в журналистов, сотрудников полиции и самих протестующих.
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Как прошёл допрос Порошенко по уголовному делу

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Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время его допроса

РБК06:48
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:32, Вашингтон
Армия и оружие

NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой

Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 10:17
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В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского

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Происшествия

МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки при задержании

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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

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Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью

При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Общество

Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды

Обновлено в 12:16
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине

Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019»

ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Общество

Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 01:03
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Политика

Запрет США избавит Порошенко от физической расправы бойцов «Азова»

Бывшие военнослужащие полка «Азов» сообщили, что будут добиваться тюремного заключения для экс-президента Украины Петра Порошенко за хищения в государственном концерне «Укроборонпром».
Обновлено в 08:30
Футбол

В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов

Обновлено в 13:04
Общество

В Севастополе почтили память погибших подводников «Курска»

Сегодня исполняется 19 лет со дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», в которой погибли все 118 членов экипажа.
Обновлено в 09:02
Авто

Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России

Обновлено вчера в 22:19
Музыка

Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте

Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

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Попрощавшись с Аллой Вербер, Алла Пугачева порадовала игривым образом

Жизнерадостная Алла Пугачева поделилась с поклонниками весьма жизнерадостным образом и игривой прической.
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Под Ростовом отыскали редкий танк

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
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Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Здоровье

В Брянской области примут программу капремонта учреждений здравоохранения

В Брянской области впервые примут программу капитального ремонта учреждений здравоохранения, об этом заявил губернатор Александр Богомаз.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Фото новой подруги бывшего мужа Ани Лорак нашли на сайте эскорт-услуг

Фотографию новой подруги турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу обнаружили на зарубежном сайте так называемых эскорт-услуг.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин считает, что Аксенов на посту главы Крыма работает эффективно

Обновлено в 08:33
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Обновлено в 11:40
Авто

Опубликован рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом

Ford Focus с объемом перепродаж 12,5 тыс. единиц стал самым популярным легковым автомобилем с пробегом в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено в 09:55
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