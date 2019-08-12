Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцамиREGNUM 06:24

Отмечается, что после допроса «в адрес Порошенко пошли в ход яйца», вместе с тем несколько сторонников бывшего украинского лидера попытались его защитить. Сам допрос в ГБР длился более 2,5 часов.
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Порошенко забросали яйцами после допроса в Госбюро расследований

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Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
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