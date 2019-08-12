Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцамиREGNUM 06:24
Отмечается, что после допроса «в адрес Порошенко пошли в ход яйца», вместе с тем несколько сторонников бывшего украинского лидера попытались его защитить. Сам допрос в ГБР длился более 2,5 часов.
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Политика
Путин похвалил Аксенова за эффективную работу на посту главы Крыма
Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Крыма.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
Немецкие СМИ раскрыли план НАТО по «устрашению» России
После официального прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО делает ставку на устрашение России и политический диалог, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Футбол
Гол «Ахмата» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно
Обновлено в 04:36
Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Урал
Обновлено в 06:47
Футбол
Малком опроверг слухи об уходе из «Зенита»
Малком намерен оставаться в «Зените», отработать своё нынешнее соглашение и «творить историю» петербургского клуба.
Обновлено в 06:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Турция захотела купить Су-35 вместо F-35
Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рассмотрит это предложение при условии, что США откажется продавать Анкаре истребители F-35.
Обновлено в 01:17
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Вице-губернатор Хакасии прокомментировал конфликт с водителем
Заместитель главы Хакасии Константин Харисов намерен подать в суд на журналистов, которые распространили информацию о его конфликте с водителем служебной машины.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк может лишиться возможности посещать зарубежные страны из-за невыплаченной задолженности.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани
С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
Обновлено в 01:28
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Экс-бойцы «Азова» пригрозили Порошенко
Обновлено в 07:18
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Игры
У System Shock 2 появится улучшенное издание
Обновлено в 05:24
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04