Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группыГазета.Ru 12:35
Как отмечается, Порошенко дал поручение проверить Медведчука СБУ. Он хочет выяснить целесообразность дальнейшего использования Медведчука в гуманитарной группе по освобождению заложников.
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Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено в 09:23
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону
Президент Украины Петр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Происшествия
Источник сообщил о задержании главы представительства ДНР во Франции
Представительство ДНР торжественно открылось в городе Марселе на юге страны 25 сентября 2017 года.
Обновлено в 12:07
Политика
В Киеве приписали Чайковского и Репина к украинской культуре
Обновлено в 10:16
Экономика
Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми
Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
Обновлено в 09:55
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001-2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд злотых до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Наука
Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка
Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом
На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Политика
Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»
Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено в 13:01
Финансы
Индекс Московской биржи сегодня вновь обновил исторический максимум
По мнению аналитиков, на рост индекса влияют цены на нефть, которые находятся сейчас на максимальной отметке с ноября прошлого года, кроме того, сами участники рынка говорят, что положительно смотрят на действия крупнейших финансовых регуляторов европейского Центробанка и Федеральной резервной системы США.
Обновлено в 10:03
Политика
Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу
Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен
Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Политика
В РАН назвали заявление Помпео по Крыму и Голанам двойными стандартами
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев назвал политикой двойных стандартов заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что признание американскими властями Голанских высот частью Израиля и присоединение Крыма к России — совершенно разные ситуации.
Обновлено в 06:14
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Космос
Компания по уборке космического мусора привлекла более $100 млн
Японская Astroscale, которая намерена заняться уборкой космического мусора, привлекла инвестиции в размере $102 млн, сообщает Financial Times.
Обновлено в 08:45
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21