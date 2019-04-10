Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группыГазета.Ru 12:35
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом президент Украины написал в твиттере. Как отмечается, Порошенко дал поручение проверить Медведчука СБУ.
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У него была одна функция — освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это было в декабре 2017 года.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУкраина.ру 11:56
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