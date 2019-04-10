Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группыГазета.Ru 12:35
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом президент Украины написал в твиттере. Как отмечается, Порошенко дал поручение проверить Медведчука СБУ.
Читать в источнике
Оценить
У него была одна функция — освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это было в декабре 2017 года.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУкраина.ру 11:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Хоккей
Знарок согласовал контракт со «Спартаком»
Добавим, что в сезоне-2018/19 Спартак по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции и вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил СКА в первом раунде со счетом 2-4.
Обновлено в 13:42
Политика
Украина расширила антироссийские торговые санкции
Санкции против России В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
Обновлено в 09:26
Общество
Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили предложение повысить штрафы за превышение скорости
Зампред Всероссийского общества автомобилистов Николай Матвеев в беседе с URA.RU прокомментировал предложение повысить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 13:47
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Общество
В Москве дадут салют в честь освобождения Одессы
Обновлено в 06:59
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Политика
Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях
Получившая замечание от Вячеслава Володина депутат объяснила мат в соцсетях.
Обновлено в 11:27
Игры
Sony добавила возможность сменить ник в PlayStation Network
Корпорация Sony добавила возможность изменения имени учетной записи в PlayStation Network.
Обновлено в 12:54
Политика
Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области
На сайте президента Украины Петра Порошенко появился подписанный им указ об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом в Крыму погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Авто
Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur
Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Наука
В Турции нашли заполненный слитками корабль, которому 3600 лет
В Турции у берегов Анталии подводные археологи обнаружили затонувшее 3600 лет назад торговое судно, которое было с грузом медных слитков, сообщает издание Anadolu.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено в 12:20
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Обновлено в 08:51
Политика
Путин и Медведев посетили церковь в Царском селе
Президент России Владимир Путин вместе с постоянными членами Совета безопасности посетили церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца в городе Пушкин на территории музея-заповедника Царское село.
Обновлено в 12:00
Политика
Небензя назвал атакой на венесуэльцев заседание Совбеза
Ранее, как писал News.ru, вице-президент США Майк Пенс попытался прогнать постоянного представителя Боливарианской Республики в ООН Самуэля Монкаде с заседания Совбеза.
Обновлено в 12:27
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Политика
Откажется ли Египет от российских Су-35 под давлением США
США не исключают возможности введения санкций против Египта в случае закупки им российских истребителей Су-35, заявил агентству Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.
Обновлено вчера в 05:30
Футбол
«Зенит» ответил троллингом «Спартаку» на твит о концерте «Ленинграда»
«Твиттер» «Зенита» отреагировал на пост «Спартака» о будущем концерте на «Открытие Арене» известной музыкальной группы «Ленинград».
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский намерен исключить Медведчука из переговоров по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах планирует исключить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука из переговорного процесса по Донбассу.
Обновлено в 06:27
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39