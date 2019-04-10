Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группыГазета.Ru 12:35
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом президент Украины написал в твиттере. Как отмечается, Порошенко дал поручение проверить Медведчука СБУ.
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У него была одна функция — освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это было в декабре 2017 года.
— Петр Порошенко, президент УкраиныУкраина.ру 11:56
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Каждый шестой житель РФ уверен, что он может заразиться страшной болезнью через укус комара.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
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Почему Shell вышла из проекта Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
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Во Франции взяли под стражу главу представительства ДНР
Главу представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе Юбера Файяра взяли под стражу во Франции в преддверии открытия второго представительства ДНР в стране, сообщает РИА "Новости".
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Эстония не пустила в свои территориальные воды российский барк "Седов". Об этом в среду сообщило диппредставительство РФ в Таллине.
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Спорт
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
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Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
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Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
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Кино
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На закрытии ММКФ покажут документальный фильм о Горбачеве
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Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
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Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет
Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
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