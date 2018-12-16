Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и я буду иметь основания, за мной дело не станет.

Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Трансляцию пресс-конференции Порошенко ведёт телеканал «112 Украина».

Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма

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