Политика

Порошенко поручил СБУ проверить госслужащих с родственниками из Крыма
RT на русском
11:06

Президент Украины поручил Службе безопасности Украины проверить ведомости госслужащих, имеющих родственников в Крыму. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Трансляцию пресс-конференции Порошенко ведёт телеканал «112 Украина».
RT на русском11:06
Петр Порошенко
Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и я буду иметь основания, за мной дело не станет.
— Петр Порошенко, президент УкраиныЦарьград 12:00

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