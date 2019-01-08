Политика
Петр Порошенко намеренно портит отношения с Россией: он делает это ради предвыборного пиара. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
Вести.Ruвчера в 22:03
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Бывший глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией
RT на русскомвчера в 18:52
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Политика
Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист
Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Трамп и Макрон обсудили вывод войск США из Сирии
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг вывода войск США из Сирии, передаёт The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ
Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире
Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие
Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа
Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Пенс: Белый дом изучает юридическую возможность объявления ЧП в США
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация изучает законность инициативы президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие
National Interest назвал войну США в Афганистане проигранной
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Савченко прокомментировала ситуацию с автокефалией ПЦУ
Обновлено в 00:07
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено вчера в 11:27