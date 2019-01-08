Политика

Порошенко портит отношения с Россией ради предвыборного пиара
Вести.Ru
вчера в 22:03

Петр Порошенко намеренно портит отношения с Россией: он делает это ради предвыборного пиара. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
Вести.Ruвчера в 22:03

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Порошенко портит отношения с Россией ради предвыборного пиара

Вести.Ruвчера в 22:03

Тактика ненависти: Порошенко уличили в накрутке рейтинга путем ссоры с Россией

РЕН ТВвчера в 22:27

Порошенко обвинили в обострении отношений с Россией и указали на вероятность войны

URA.Ruвчера в 20:58

Экс‐глава украинского МИД обвинил Порошенко в обострении отношений с РФ

Телеканал 360°вчера в 19:28

Бывший глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией

RT на русскомвчера в 18:52

Украинский дипломат раскрыл стратегию Порошенко

News.ruвчера в 18:40

Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в обострении отношений с Россией

РИА Новостивчера в 18:15
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Политика

Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие

Трамп и Макрон обсудили вывод войск США из Сирии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг вывода войск США из Сирии, передаёт The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай

Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море

Обновлено вчера в 13:11
Политика

Помпео заявил, что США уничтожили 99% ИГ

Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие

В США включили ВВС Украины в десятку худших в мире

Обновлено вчера в 20:38
Армия и оружие

Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Пенс: Белый дом изучает юридическую возможность объявления ЧП в США

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация изучает законность инициативы президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.
Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие

National Interest назвал войну США в Афганистане проигранной

Обновлено вчера в 23:04
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Савченко прокомментировала ситуацию с автокефалией ПЦУ

Обновлено в 00:07
Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено вчера в 11:27
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Константин Иванович Грищенко
Украинский политик
Украинский политик и дипломат. С момента обретения Украиной собственной независимости, Константин Грищенко последовательно занимал ряд высоких государственных должностей с полномочиями от сферы контроля над вооружениями и региональной безопасности к образованию и здравоохранению. В 2012-2014 годах - в должности вице-премьер-министра Украины, дважды назначался Министром иностранных дел Украины, а также Первым Заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. За свою дипломатическую карьеру, Константин Грищенко назначался Послом Украины в Королевстве Бельгия, Нидерланды и Люксембург и Главой Миссии Украины при НАТО, Послом Украины в США и Послом Украины в Российской Федерации.
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