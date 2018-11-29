Политика

Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички
Газета.Ru
27 ноября в 14:42

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что введение военного положения не станет причиной ограничения конституционных прав граждан страны, передает "112 Украина".
Газета.Ru27 ноября в 14:42
Петр Порошенко
Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданн о.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 07:07

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