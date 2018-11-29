Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданн о.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что введение военного положения не станет причиной ограничения конституционных прав граждан страны, передает "112 Украина".

Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички

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