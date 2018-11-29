Политика

Порошенко попросил украинцев не скупать соль и спички
Газета.Ru
27 ноября в 14:42

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что введение военного положения не станет причиной ограничения конституционных прав граждан страны, передает "112 Украина".
Газета.Ru27 ноября в 14:42
Петр Порошенко
Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданн о.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 07:07

Подробнее о событии

Порошенко взялся за права россиян

Lenta.ru08:20

Порошенко заявил, что на Украине ограничат права россиян

Life.ru08:24

Порошенко анонсировал ограничение прав россиян из-за военного положения

РБК07:07

Порошенко дал украинцам совет по закупке соли и спичек

News.ru27 ноября в 16:23

«Только без паники»: Порошенко попытался вразумить украинцев не бежать за спичками и солью

Царьград27 ноября в 15:52

Порошенко призвал украинцев не скупать соль и спички из-за военного положения

Известия27 ноября в 15:42

Порошенко рассказал об ограничениях на банковские операции для россиян

Газета.Ru27 ноября в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Саломе Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Обновлено в 08:32
Политика

В Кремле рассказали о готовящейся встрече Путина с Трампом

Обновлено в 08:29
Политика

Путин поставил три задачи перед Общероссийским народным фронтом

Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития государства.
Обновлено в 08:33
Политика

Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив

Киев намерен попросить мировое сообщество закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Черном море, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 08:20
Политика

Путин: Россия является гарантом мировой энергобезопасности

Россия остается одним из главных гарантов энергобезопасности в мире.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
Обновлено в 08:41
Политика

Вице-спикер Госдумы отдыхает в Майами во время региональной недели

Обновлено в 08:36
Политика

Путин наградил Тимакову орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин наградил бывшего пресс-секретаря председателя правительства Наталью Тимакову орденом Александра Невского.
Обновлено в 08:34
Политика

Россия подозревает Сербию в реэкспорте украинских товаров

Учитывая выявление нелегальной схемы поставок белково-жирового продукта, есть все основания полагать, что похожим образом на территорию России через Сербию может осуществляться ввоз "санкционной" продукции украинского происхождения, подчеркивает служба.
Обновлено в 08:27
Политика

Москалькова попросила Бюро тюрем США защитить права Марии Бутиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в письме на имя и.о. директора Бюро тюрем США Хью Гурвица попросила так же проверить обоснованность и законность сурового содержания Марии Бутиной в заключении, а также оказать ей необходимую медицинскую помощь.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин поручил повысить защищенность объектов ТЭК от терактов и аварий

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности поручил повысить защищенность объектов энергетического комплекса от терактов, техногенных аварий и других возможных угроз.
Обновлено в 08:39
Политика

Верховный суд Греции отложил слушания по делу Винника на 3 декабря

Верховный суд Греции отложил до 3 декабря рассмотрение апелляции на решение суда о выдаче россиянина Александра Винника во Францию.
Обновлено в 08:24
Политика

Глава Киево-Печерской лавры признал давление на него властей Украины

Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.
Обновлено в 08:31
Политика

В конгрессе США предложили запретить продление СНВ после 2021 года

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вслед за возможным расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности есть вероятность, что будет расторгнут и Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Обновлено в 08:16
Политика

В ФРГ начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за Крыма

Прокуратура Гамбурга проводит расследование в отношении трех граждан Германии, работающих на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге, сообщил РБК старший прокурор ведомства Карстен Ринио.
Обновлено в 08:38
ещё по теме
Главное