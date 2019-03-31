Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторонуТАСС 13:51

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет. Порошенко также назвал его марионеткой олигарха Игоря Коломойского.
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с чего всё началось

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.
ТАСС13:51

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Порошенко предложил молодым сторонникам Зеленского перейти на его сторону

Аргументы и Факты15:12

Порошенко попросил молодёжь о поддержке

News.ru15:02

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

ТАСС13:51

Порошенко заявил, что понял, почему им недовольны украинцы

Украина.ру14:30

Порошенко призвал голосовавшую за Зеленского молодежь перейти на свою сторону

Известия14:02

«Я понял мотивы протеста»: Порошенко обратился к избирателям

НТВ13:54

Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону

Газета.Ru14:41
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Политика

Зеленский лидирует в первом туре выборов по данным ЦИК Украины

Обновлено в 16:21
Общество

Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным

Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено в 08:10
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

Обновлено в 14:08
Политика

Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Политика

Вышинский собирается проголосовать на выборах президента Украины

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить повторное обращение в адрес верховного комиссара ООН Мишель Бачелет по ситуации с Вышинским.
Обновлено в 11:26
Наука

Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом

Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
Обновлено 29 марта в 11:23
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр вышла в свет

В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Теннис

Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне

Обновлено в 16:16
Футбол

«Селтик» одолел «Рейнджерс» в дерби

"Селтик" переиграл "Рейнджерс" в матче 31-го тура чемпионата Шотландии.
Обновлено в 08:56
Политика

Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Общество

В ПФР назвали средний размер социальной пенсии после индексации

Средний размер социальной пенсии в России после повышения 1 апреля на 2% вырастет до 9266 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено 29 марта в 08:43
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Махачкале задержан экс-начальник МВД Махачкалы

Подполковник Раип Ашиков руководил УМВД по Махачкале до марта 2013 года.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика

Обновлено вчера в 15:24
Наука

Уха мелового периода: Археологи нашли рыбу, размазанную метеоритом

В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
Обновлено 29 марта в 15:57
Политика

Зеленский захотел выиграть выборы в одиночку

Обновлено в 14:34
Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено в 16:25
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского

Обновлено в 13:31
Футбол

ЦСКА упустил победу над «Уфой» в 21-м туре премьер-лиги

ЦСКА сыграл вничью с Уфой (2:2) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе ВЭБ Арена в Москве.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге

Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал обнаженное фото

Обновлено в 15:00
Интернет

Цукерберг выступает за регулирование Интернета

В целом Цукерберг предлагает создать единые правила с целью более правильного регулирования, так как сейчас сложно понять, какую рекламу можно считать политической, а какую нет.
Обновлено в 10:51
Политика

Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае гипотетической встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен потребовать от России и территории, и денежные компенсации.
Обновлено в 16:25
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Кино

Сергей Собянин поздравил Александра Збруева с днем рождения

Обновлено в 06:00
Политика

Порошенко пожелал себе победы на выборах

Обновлено в 05:51
Кино

Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»

Обновлено в 06:35
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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