Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторонуТАСС 13:51
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет. Порошенко также назвал его марионеткой олигарха Игоря Коломойского.
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с чего всё началось
Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.ТАСС13:51
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Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
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Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
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Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
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В Махачкале задержан экс-начальник МВД Махачкалы
Подполковник Раип Ашиков руководил УМВД по Махачкале до марта 2013 года.
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Происшествия
Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика
Обновлено вчера в 15:24
Наука
Уха мелового периода: Археологи нашли рыбу, размазанную метеоритом
В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
Обновлено 29 марта в 15:57
Политика
Зеленский захотел выиграть выборы в одиночку
Обновлено в 14:34
Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
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Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
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Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в 21-м туре премьер-лиги
ЦСКА сыграл вничью с Уфой (2:2) в матче 21-го тура премьер-лиги на стадионе ВЭБ Арена в Москве.
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Шоу-бизнес
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Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае гипотетической встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен потребовать от России и территории, и денежные компенсации.
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Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Порошенко пожелал себе победы на выборах
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Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»
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