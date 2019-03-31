Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторонуТАСС 13:51

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.

с чего всё началось

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет. Порошенко также назвал его марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

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