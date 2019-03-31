Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторонуТАСС 13:51
Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.
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Обращаюсь к молодому поколению, кому еще нет 30 лет. Я полностью разделяю ваши желания, касающиеся качественных преобразований в нашей стране. Нам нужно объединиться, мы не должны терять время. Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня.
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец 17:26
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