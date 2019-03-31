Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторонуТАСС вчера в 13:51
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет. Порошенко также назвал его марионеткой олигарха Игоря Коломойского.
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Обращаюсь к молодому поколению, кому еще нет 30 лет. Я полностью разделяю ваши желания, касающиеся качественных преобразований в нашей стране. Нам нужно объединиться, мы не должны терять время. Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня.
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 17:26
с чего всё началось
Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.ТАССвчера в 13:51
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Порошенко пообещал не дать Зеленскому шансов на победу во втором туре выборов
Говорит Москвавчера в 13:57
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Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
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Футбол
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Обновлено вчера в 12:45
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда британская актриса Таня Мале
Картина получила премию «Оскар» за звуковые эффекты. Мале начала карьеру модели в 16 лет.
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Из чего астрофизики сделали вывод, что некий внеземной разум изолировал землян от общения с другими галактическими цивилизациями, которые выше по развитию и могут использовать землян для наблюдений и моделирования.
Обновлено 30 марта в 11:50
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
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Общество
Грязь в Екатеринбурге заметил даже Высокинский
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Автоспорт
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Глава «Феррари» Маттиа Бинотто опроверг информацию, что проблемы Шарля Леклера в ходе гонки были связаны с отказом генератора тепловой энергии MGU-H.
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Экономика
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Пенсионный фонд России (ПФР) назвал средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено 29 марта в 07:12
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Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
В Новой Москве неизвестные выстрелили в мужчину из травмата
В поселке Коммунарка в Новой Москве после конфликта с двумя неизвестными госпитализирован мужчина с огнестрельными ранениями, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
Политика
Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан
В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено вчера в 11:51
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Интернет
Шпионское ПО годами было доступно под видом приложений для Android
В магазине приложений Google Play в течение нескольких лет можно было беспрепятственно скачать сервисы, шпионящие за владельцами устройств на базе Android.
Обновлено в 00:38
Технологии
СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты
Мониторинг кассовой техники в РФ выявил мошеннические манипуляции, направленные на сбор персональных данных клиентов.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
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Политика
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Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Мэтр телевидения: Владимир Познер отмечает юбилей
Обновлено в 00:17
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
На Украине объявили о первых результатах выборов президента
Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Набравший 16% голосов Порошенко сказал, что победа еще не в кармане
Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет будут завершены все уже начатые «фундаментальные изменения», но отмечает, что победа еще «не в кармане», сообщили в пресс-службе действующего президента Украины в понедельник, 1 апреля.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор
Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал постельное фото
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено вчера в 19:44