Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторонуТАСС вчера в 13:51

Действующий президент Украины Петр Порошенко обратился к молодежи и призвал переходить на его сторону.

с чего всё началось

Обращаюсь к молодому поколению, кому еще нет 30 лет. Я полностью разделяю ваши желания, касающиеся качественных преобразований в нашей стране. Нам нужно объединиться, мы не должны терять время. Я полностью понимаю мотивы вашего неудовлетворения. Я услышал вас и прошу: услышьте и вы меня.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет. Порошенко также назвал его марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

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