Политика
Петр Порошенко попросил предстоятеля Украинской православной церкви Онуфрия помочь освободить украинских моряков, которых задержали за нарушение госграницы России. Об этом сообщает его пресс-служба.
РИА Новости04:49
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Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть моряков.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРоссийский Диалог 08:37
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