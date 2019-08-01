Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на УкраинеИзвестия 00:28

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Вести Украина».
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с чего всё началось
Как стало известно изданию "Вести Украина
", экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям из США, которые должны защитить его от уголовного преследования.
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