Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на УкраинеИзвестия 00:28
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Вести Украина».
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с чего всё началось
Как стало известно изданию "Вести Украина", экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям из США, которые должны защитить его от уголовного преследования.Московский Комсомолецвчера в 22:59
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