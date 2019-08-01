Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на УкраинеИзвестия 00:28
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Вести Украина».
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с чего всё началось
Как стало известно изданию "Вести Украина", экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям из США, которые должны защитить его от уголовного преследования.Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Обновлено в 06:54
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