Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на УкраинеИзвестия 00:28

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Вести Украина».
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с чего всё началось
Как стало известно изданию "Вести Украина
", экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям из США, которые должны защитить его от уголовного преследования.
Московский Комсомолецвчера в 22:59

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Порошенко попросит защиты у США от правосудия Зеленского

URA.Ru01:17

Депутат ГД: просьбы Порошенко к США о помощи в уголовных делах могут быть шантажом

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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Российская газета01:48

СМИ: Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине

Газета.Ru02:39

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Известия00:28

Порошенко рассчитывает на помощь США с уголовными делами на Украине

РЕН ТВвчера в 23:04

Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:03, Ашберн
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
Обновлено вчера в 12:28
Здоровье

В городе Гома в ДР Конго зафиксирован третий случай Эболы

Обновлено в 06:23
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

«Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица начиная с аэропорта», — описала Водонаева жизнь в России.
Обновлено в 06:17
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Сайентологи запретили Тому Крузу общаться с дочерью

На самом деле актеру запрещено общаться с дочерью, которая не является сайентологом.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке

Прошедший июль стал самым холодным в Москве в XXI веке.
Обновлено в 06:14
Финансы

Курс доллара: рубль определился с направлением после решения ФРС

Американская валюта вечером в среду перешла к резкому фронтальному росту, в том числе рублю, после того, как по итогам двухдневных консультаций Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции центробанка, приняла ожидаемое рынками решение снизить на 0,25 процентных пункта базовую ставку до 2-2,25%.
Обновлено в 03:37
Космос

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Обновлено в 02:06
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Происшествия

На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме

В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС

"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Политика

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки очагов пожаров в Сибири

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые снимки очагов пожаров в Красноярском крае, Бурятии, Иркутской области и других регионах Сибири.
Обновлено в 05:26
Общество

В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Обновлено в 06:11
Транспорт

Александр Высокинский утвердил проект трамвайной линии в Академическом

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства трамвайной линий в микрорайон Академический.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

На Балтике начались масштабные учения ВМФ РФ «Океанский щит — 2019»

В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
Футбол

Переход Кабелла в «Краснодар» разочаровал экс-одноклубника

Бывший нападающий "Сент-Этьена" Лоик Шаверья поделился мнением о переходе экс-одноклубника Реми Кабелла в "Краснодар".
Обновлено в 04:30
Происшествия

Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти

Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Футбол

Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".
Обновлено в 04:35
Политика

Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 06:37
Политика

Германия отказалась платить репарации Польше

В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс показала идеальную фигуру в купальнике

На фотографиях знаменитость запечатлена в купальнике среди цветов. В свои 50 лет Эвелина Бледанс имеет роскошные формы и лицо без морщин.
Обновлено в 04:29
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