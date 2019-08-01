с чего всё началось

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Вести Украина».

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

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