Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на УкраинеИзвестия 00:28
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание «Вести Украина».
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с чего всё началось
Как стало известно изданию "Вести Украина", экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям из США, которые должны защитить его от уголовного преследования.Московский Комсомолецвчера в 22:59
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Происшествия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши
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Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
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Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
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Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Политика
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Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В МЧС напомнили о помощи России с тушением пожаров в США
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Общество
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С 1 августа ПФР автоматически проиндексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров — никаких бумаг для этого заполнять не нужно.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Политика
Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь
Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Healthy Food сообщила первые итоги проверки еды из автоматов
Основатель сети Healthy food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора при этом продолжается.
Обновлено в 04:41
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Обновлено в 04:03
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала больше 4 млрд просмотров
«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:04
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Как и ожидалось, с 1 августа 2019 года «АвтоВАЗ» поднял рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA.
Обновлено в 04:52
Общество
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Обновлено в 01:37
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Водонаева обвинила россиян в злости
Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
«Астон Вилла» объявила о переходе Тома Хитона из «Бернли»
Хитон защищал цвета "Бернли" с 2013 года, всего провел за "бордовых" 200 матчей, в 65 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Обновлено в 04:50
Футбол
Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»
Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Баскетбол
ЦСКА подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйкером
Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о подписании контракта с американским защитником Роном Бэйкером.
Обновлено в 03:56