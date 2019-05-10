Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против РоссииГазета.Ru 05:54

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России. Об этом сообщает "112 Украина". Как отмечается, лидеры двух стран провели телефонный разговор.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Политика Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.

Хоккей Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Космос Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Политика Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск» Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.

Политика В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.

Происшествия В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя 24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.

Спорт Олимпийская чемпионка Сочи и Ванкувера завершила карьеру 30-летняя конькобежка дважды становилась победительницей олимпийских игр в Ванкувере и Сочи на дистанции 500 метров.

Политика Эксперт оценил призыв Порошенко усилить санкции против России Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT призыв президента Украины Петра Порошенко к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поддержать усиление санкций против России в связи с решением о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Шоу-бизнес Алена Водонаева объявила о разводе Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями Суррогатная мать родила паре сына. Семейство Кардашьян празднует пополнение.

Происшествия Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.

Гаджеты Названы iPhone и iPad, которые останутся без новой ОС Apple Установить iOS 13 смогут владельцы смартфонов iPhone 2019 года, iPhone XS Max iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, планшетов iPad Pro 12.9 2016 и 2017 годов, iPad Pro 10.5 и iPad Pro 9.7. iPad Pro 11 2018, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, iPad Mini 4 т iPad Mini 3, а такде медиаплеера iPod touch 6‑го поколения.

Энергетика Польша изменила пути доставки российской нефти Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".

Футбол Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Рубин» Тренерские штабы огласили составы на игру "Локомотива" с "Рубином" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".