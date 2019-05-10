Политика
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против РоссииГазета.Ru 05:54
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России. Об этом сообщает "112 Украина". Как отмечается, лидеры двух стран провели телефонный разговор.
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Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора
Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Космос
Космонавты жаловались на запах спирта после стыковки Dragon-2 с МКС
После пристыковки к Международной космической станции (МКС) американского корабля Dragon-2 датчики выявили высокую концентрация в воздухе изопропилового спирта.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Политика
Сергей Пугачев рассказал, как Путин просил взять Доренко на «Третий канал» после увольнения с ОРТ из-за репортажа про «Курск»
Бывший сенатор и бывший работодатель Сергея Доренко в 2001 году на телеканале «Московия» («Третий канал») Сергей Пугачев рассказал о роли Владимира Путина в карьере Сергея Доренко после увольнения с ОРТ.
Обновлено в 12:43
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Общество
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Спорт
Олимпийская чемпионка Сочи и Ванкувера завершила карьеру
30-летняя конькобежка дважды становилась победительницей олимпийских игр в Ванкувере и Сочи на дистанции 500 метров.
Обновлено в 11:30
Политика
Эксперт оценил призыв Порошенко усилить санкции против России
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT призыв президента Украины Петра Порошенко к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поддержать усиление санкций против России в связи с решением о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 07:49
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Футбол
Судья Еськов ошибочно засчитал гол Сутормина «Уралу»
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Алена Водонаева объявила о разводе
Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями
Ким Кардашьян и Канье Уэст снова стали родителями Суррогатная мать родила паре сына. Семейство Кардашьян празднует пополнение.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с самолетом и бензовозом в Торонто
Пять человек пострадали в результате столкновения самолета авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто.
Обновлено в 12:40
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
Обновлено вчера в 08:02
Гаджеты
Названы iPhone и iPad, которые останутся без новой ОС Apple
Установить iOS 13 смогут владельцы смартфонов iPhone 2019 года, iPhone XS Max iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, планшетов iPad Pro 12.9 2016 и 2017 годов, iPad Pro 10.5 и iPad Pro 9.7. iPad Pro 11 2018, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, iPad Mini 4 т iPad Mini 3, а такде медиаплеера iPod touch 6‑го поколения.
Обновлено в 12:17
Энергетика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Футбол
Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Рубин»
Тренерские штабы огласили составы на игру "Локомотива" с "Рубином" в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:37
Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17