Политика

Порошенко пообещал «вернуться с миром» к Донбассу
Экономика сегодня
вчера в 22:08

Порошенко в своем поздравительном обращении заявил, что самые тяжелые времена уже позади, а впереди Украину ждут только процветание, благополучие и рост экономики. Порошенко при этом пообещал "вернуться с миром" к Донбассу, а также Крыму, какой бы длинной не оказалась эта дорога, по его словам.
Экономика сегоднявчера в 22:08

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Порошенко на Новый год пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Политика Сегоднявчера в 18:10

«Мы обязательно вернёмся»: Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

iReactorвчера в 22:10

Порошенко пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Экономика сегоднявчера в 22:08

Порошенко в новогоднем обращении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

RT на русскомвчера в 21:44

В новогоднем поздравлении Порошенко пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Народные новостивчера в 22:17

Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

РИА Новостивчера в 17:56

«Вся украинская семья воссоединится»: Порошенко пообещал вернуть Крым и Донбасс

ФАНвчера в 17:23
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Происшествия

В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено вчера в 12:14
Хоккей

Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли семь человек

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Глава МИД Украины расстроен советскими фильмами в новогоднем эфире

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в новогоднюю ночь был расстроен тем, что в эфире украинского телевидения было слишком много советских фильмов.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

При обрушении части дома в Магнитогорске погибли четыре человека

Четыре человека погибли при обрушении части дома в Магнитогорске, тела двоих из них извлечены из-под завалов.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

В Магнитогорске при взрыве обрушился подъезд

В Челябинской области в городе Магнитогорск в результате взрыва под аркой жилого дома обрушился подъезд. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено 30.12.18 в 21:54
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Кино

Рязанский митрополит осудил «Иронию судьбы»

Митрополит уверен, что идея фильма наполняет душу человеческую ложными и несбыточными мечтами.
Обновлено вчера в 17:43
Энергетика

В России выросли акцизы на бензин

С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

МЧС заявило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске

Операция по разбору завалов на месте обрушения одного из подъездов в жилом доме в Магнитогорске, где могут оставаться люди, осложняется угрозой дальнейшего обрушения, заявляет региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Манчестере вооружённый ножом мужчина напал на людей

В результате нападения мужчины в городе Манчестер (Великобритания) три человека получили ножевые ранения.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за неудачную новогоднюю шутку.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции

Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Космос

Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту вокруг астероида Бенну

Космический аппарат OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида Бенну.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Единоборства

Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс

Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

Что подорожает с 1 января 2019 года

С 1 января тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 июля — ещё на 2,4%. Удар по кошельку ожидается максимально болезненным, ведь повышение придётся на разгар отопительного сезона.
Обновлено 30.12.18 в 13:10
Происшествия

В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей

Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.
Обновлено в 00:22
Кино

Назван главный российский фильм 2018 года

Российская Гильдия киноведов и кинокритиков назвала главный фильм 2018 года.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика

В России вступает в силу конвенция о социальном обеспечении

В России с 1 января вступает в силу конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 00:33
Хоккей

Валерий Брагин: «Сделали подарок России»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Наука

В Китае определили лучшее средство от похмелья

Китайские ученые выяснили, какое средство от похмелья является самым эффективным.
Обновлено вчера в 03:54
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом в любое время

Как сообщает «РИА Новости», глава КНДР заявил о готовности в любое время провести переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 19:57
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