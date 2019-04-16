Порошенко обещает уволить всех губернаторов в случае победы на выборахREGNUM вчера в 13:59

Сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах - хочу отметить, что такое требование конституции - все они уходят в отставку. И будет очень много новых молодых людей. Откуда они возьмутся? Из объединенных территориальных общин, где они уже несколько лет поработали.

Президент Украины Пётр Порошенко намерен отправить в отставку всех руководителей регионов в случае своей победы на выборах. Об этом он сообщил 16 апреля в эфире телеканала «112 Украина». По словам Порошенко, взамен на губернаторские посты придёт «очень много новых молодых людей».

Порошенко обещает уволить всех губернаторов в случае победы на выборах

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