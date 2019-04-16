Порошенко пообещал уволить всех губернаторов после победы на выборахТК Звезда 17:38

Сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах - хочу отметить, что такое требование конституции - все они уходят в отставку. И будет очень много новых молодых людей. Откуда они возьмутся? Из объединенных территориальных общин, где они уже несколько лет поработали.

«Еще одно: сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах - хочу отметить, что такое требование конституции - все они уходят в отставку», - заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко пообещал уволить всех губернаторов после победы на выборах

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