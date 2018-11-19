Перед Госпогранслужбой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны РФ. Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая.

До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины. Он отметил, что это управление возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.

Армия и оружие Армия и оружие Путин рассказал о темпах перевооружения войск

Армия и оружие Армия и оружие В российской армии возродят институт сестер милосердия В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Индия подписали контракты на строительство фрегатов Россия и Индия подписали пакет контрактов, включающих поставку и производство в Индии российских фрегатов проекта 11356, сообщила пресс-служба Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Армия и оружие Армия и оружие В КНДР уничтожили десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей Северокорейские власти взорвали десять охранных пунктов, расположенных на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне.

Армия и оружие Армия и оружие На Новой Земле создадут постоянные подразделения военной полиции На архипелаге Новая Земля в 2019 году появятся постоянные подразделения российской военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие «Адмирал Касатонов» отправится на испытание в открытое море Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» уже через несколько дней отправится на испытания в открытое море, сообщает судостроительный завод «Северная верфь».

Армия и оружие Армия и оружие Десантный корабль ВМФ России вошел в Средиземное море Во вторник большой десантный корабль ВМФ России «Николай Фильченков» прошел Черноморские проливы и вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные интернет-порталы.

Армия и оружие Армия и оружие В Воронеже запущено производство модернизированного лайнера Ил-96 На Воронежском авиазаводе начали сборку элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало торпедную дуэль в Балтийском море

Армия и оружие Армия и оружие СК возбудил два уголовных дела по факту обстрела жителей Донбасса Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России возбуждены два новых уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, за жестокое обращение и обстрелов, происходящих на регулярной основе, мирных жителей во время гражданской войны в зоне вооружённого конфликта в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР могут наладить выпуск боевых роботов В Донецкой народной республике могут наладить производство боевых роботов.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии Истребители военно-воздушных сил Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие NI: Часть истребителей F-22 Raptor могут превратить в беспилотники Какую-то часть американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor могут в следующем году переделать в беспилотники.