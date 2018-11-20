Армия и оружие
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрануГазета.Ru11:32
До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины. Он отметил, что это управление возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.
Газета.Ru11:32
Перед Госпогранслужбой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны РФ. Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИзвестия 09:36
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