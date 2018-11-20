Перед Госпогранслужбой стоит задание гарантировать высокий уровень безопасности для граждан Украины в условиях гибридной войны со стороны РФ. Для прикрытия от вторжения с моря наращивается соответствующая составляющая.

До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины. Он отметил, что это управление возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.

Армия и оружие Армия и оружие Путин озвучил объем затрат на производство оружия в 2018 году «На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружений и военной техники были выделены значительные ресурсы, в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей», - заявил Путин на совещании по развитию вооруженных сил.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Индия подписали контракты на строительство фрегатов Россия заключила контракты с Индией на строительство фрегатов проекта 11356 для индийских военно-морских сил, сообщили «Интерфаксу» в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Армия и оружие Армия и оружие В российской армии возродят институт сестер милосердия

Армия и оружие Армия и оружие В КНДР уничтожили десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

Армия и оружие Армия и оружие Россия перенацелит оружие из-за военной базы «Форта Трампа» в Польше Россия вынуждена будет реагировать на создание военной базы США на территории Польши, приводит ФАН слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимира Кожина.

Армия и оружие Армия и оружие На Новой Земле создадут постоянные подразделения военной полиции На архипелаге Новая Земля в 2019 году появятся постоянные подразделения российской военной полиции.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало торпедную дуэль в Балтийском море

Армия и оружие Армия и оружие В Воронеже запущено производство модернизированного лайнера Ил-96 На Воронежском авиазаводе начали сборку элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии Истребители военно-воздушных сил Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Военные инженеры ЮВО на учении навели паром через реку Северский Донец Подразделения инженерного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, во время учения навели паромную переправу через реку Северский Донец, сообщает пресс-служба ЮВО.

Армия и оружие Армия и оружие СК возбудил два уголовных дела по факту обстрела жителей Донбасса Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России возбуждены два новых уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, за жестокое обращение и обстрелов, происходящих на регулярной основе, мирных жителей во время гражданской войны в зоне вооружённого конфликта в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море

Армия и оружие Армия и оружие Российские С-400 превзошли американские системы ПВО

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт объяснил позицию Польши по созданию общеевропейской армии Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал RT заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что в стране не поддерживают идею создания единой общеевропейской армии.