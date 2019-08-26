Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг. Так политик поздравил Донецк с днем города. «Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал экс-президент в Facebook.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

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Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Технологии Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019 Перспективный многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 привезли на авиакосмический салон МАКС-2019.

Общество Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».

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Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

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