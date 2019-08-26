Политика
Порошенко пообещал появление украинского флага над ДонецкомИзвестия 01:06
Бывший президент Украины Петр Порошенко пообещал, что над Донецком будет «гордо» поднят украинский флаг. Так политик поздравил Донецк с днем города. «Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал экс-президент в Facebook.
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Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
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Футбол
Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено вчера в 14:36
Технологии
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
Перспективный многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 привезли на авиакосмический салон МАКС-2019.
Обновлено в 02:12
Общество
Опубликовано видео странной посадки Су-57 в Жуковском
Видеозапись нештатной посадки истребителя Су–57 на аэродроме Жуковский опубликована 25 августа в телеграм-канале «Военный Осведомитель».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Москвич сделал замечание подросткам и получил два выстрела из травмата
Начался конфликт, в ходе которого один из молодых людей достал пистолет и произвел в нравоучителя два выстрела.
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб
Президент США Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые станет матерью
Первенца 44-летней Божены вынашивает суррогатная мать.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Су-30СМ выполнили пуски ракет на полигоне в Крыму
Обновлено в 01:48
Футбол
Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко оформил покер в матче чемпионата Чехии по футболу.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
В России начали производство авиакомплекса дальней авиации
Минобороны утвердило все технические требования к перспективному авиакомплексу дальней авиации (ПАК ДА), компания "Туполев" и другие предприятия Объединенной авиастроительной корпорации начали его производство, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Трамп заявил о договоренности с Японией по торговой сделке
Были достигнуты договоренности на миллиарды долларов США. По словам Трампа, окончательное подписание сделки состоится в сентябре.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
В России предложили наказывать хозяев напавших на людей собак
В России предложили ввести уголовную ответственность в отношении хозяев собак опасной породы, если их питомцы напали на человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Губернатор уволил главу лесного комплекса Приангарья
Губернатор Иркутской области уволил арестованного министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, попросившего об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
Обновлено вчера в 11:57
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика
Столичные единороссы представили кандидатов в Мосгордуму
Московское городское отделение "Единой России" представило 26 кандидатов, которых поддержит на сентябрьских выборах в столичный парламент.
Обновлено 23 августа в 04:16
Общество
Котова назначила нового замглавы Челябинска по градостроительству
В администрации Челябинска вновь кадровые перестановки: пост заместителя главы города по градостроительству занял Владимир Шамне.
Обновлено в 00:48
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Культура
В Ленобласти начал вещать новый телеканал
В Ленинградской области сегондня, 26 августа, в эфир вышел новый телеканал ЛенТВ24.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отставка Александра Яковенко с поста российского посла в Великобритании является обычной ротацией глав диппредставительств.
Обновлено 24 августа в 13:02