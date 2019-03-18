Порошенко пообещал после выборов вернуть КрымПетербургский дневник вчера в 21:31

Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов.

Политик заявил, что Крым будет возвращен Украине, причем пообещал сделать все возможное, что бы это было сделано как можно быстрее, сразу после президентских выборов. Помимо этого Порошенко подчеркнул, что то же самое произойдет с Донбассом.

Происшествия В голландском Утрехте произошла стрельба Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.

Общество Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.

Политика Австралия ввела новые санкции в отношении России Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.

Политика Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС Президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность, сообщает РИА Новости.

Политика Песков высказался о сообщениях про травлю девочки после письма Путину Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что комментировать ситуацию с девочкой, которую якобы затравили после письма российскому лидеру, "нет необходимости".

Экономика С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Политика В Сети ответили Макаревичу на слова о присоединении Крыма Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на заявление музыканта Андрея Макаревича о Крыме.

Общество ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра» Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.

Политика В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

Финансы Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.

Музыка Группа Rammstein перенесла летний концерт в Москве в «Лужники» Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене "Лужники", организаторы перенесли выступление на эту площадку вместо ВТБ Арены из-за многочисленных обращений поклонников коллектива, которым не хватило билетов, сообщает пресс-служба концертного агентства TCI.

Политика НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.

Экономика Прожиточный минимум гарантируют не всем должникам В 2018 году ведомство подготовило законопроект, который предлагает при взыскании долгов из зарплат и пенсий россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума.

Происшествия СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.

Гаджеты Представлены новые планшеты Apple iPad mini и iPad Air Компания Apple без лишнего шума обновила некоторые из своих планшетов.

Политика Посол России в Белоруссии вновь ответил на выпад белорусского МИД Возмущение по поводу претензий белорусского МИД выразил посол России в Белоруссии Михаил Бабич 18 марта на пресс-конференции, проводимой в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Армия и оружие Минобороны передало властям Сахалина часть своих земель на Курилах Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче региону части земель, ранее управлявшихся Минобороны, сообщает RT.

Происшествия СК проводит обыски у производителя кваса «Никола» Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.

Политика В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян В Конгресс США внесен законопроект, призывающий ввести санкции против россиян, оказывающих "влияние" на Венесуэлу и поддерживающих законного президента Николаса Мадуро.

Культура Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.

Футбол Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом» Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Политика В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.

Общество Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.

Политика Вышинского этапировали из Херсона в Киев Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года.