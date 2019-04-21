Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языкеBFM.ru 15:13
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после оглашения экзитполов второго тура выборов, передает ТАСС.
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Если Верховная Рада на следующей неделе примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что я как президент Украины буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 16:47
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