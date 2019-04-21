Порошенко пообещал подписать закон о языкеBFM.ru 15:13

Если Верховная Рада на следующей неделе примет закон о языке, я буду счастлив и горд, что я как президент Украины буду иметь возможность его подписать. И точно подпишу.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после оглашения экзитполов второго тура выборов, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Медведев посетил закрытую вечеринку в честь 70-летия Пугачевой — СМИ Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытое празднество в честь юбилея Аллы Пугачевы, сообщает 21 апреля издание Super.

Политика Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.

Политика В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Авто Владелец Honda Element превратил свой автомобиль в Range Rover Безусловно владелец машины очень старался, но поклонники Range Rover увидят подлог сразу же, даже не всматриваясь в автомобиль.

Политика Генсек НАТО Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах В своем Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разместил сообщение, в котором поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, а также выразил надежду на то, что Киев продолжит с Альянсом продуктивное сотрудничество.

Футбол «Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму "Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Политика Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.

Наука Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".

Армия и оружие Генштаб отмечает желание призывников послужить Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский, в срочниках недостатка не будет.

Политика Зеленский дал первые обещания по Донбассу Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.

Политика Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Политика Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».