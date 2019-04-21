Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языкеBFM.ru 15:13
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после оглашения экзитполов второго тура выборов, передает ТАСС.
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Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТАСС 13:32
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Политика
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов
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Политика
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Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
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Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре президентских выборов.
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Полиция задержала семерых подозреваемых в теракте на Шри-Ланке, передает ОТР.
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
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Обновлено в 14:55
Игры
Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли
Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Политика
Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 14:55
Общество
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
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Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Космос
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Футбол
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В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
Обновлено в 11:46
Авто
В Нью-Йорке показали новый Chevrolet Blazer 2020
В рамках проводимого автосалона в Нью-Йорке состоялась презентация новой модели кроссовера Chevrolet Blazer 2020.
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Политика
Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом
Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
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Хоккей
Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции
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Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Футбол
ПАОК досрочно стал чемпионом Греции
ПАОК из Салоников досрочно стал чемпионом Греции.
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Гаджеты
Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
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Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
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Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
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