Порошенко пообещал подписать закон о языкеBFM.ru 15:13

Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу.

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после оглашения экзитполов второго тура выборов, передает ТАСС.

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