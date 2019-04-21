Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языкеBFM.ru 15:13

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой. Об этом Порошенко заявил в своем избирательном штабе после оглашения экзитполов второго тура выборов, передает ТАСС.
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Петр Порошенко
Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТАСС 13:32

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Порошенко хочет подписать до конца срока закон о языке

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Порошенко захотел успеть подписать закон о языке

Lenta.ru14:43
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Политика

ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов

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Политика

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Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
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Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

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Кононов прокомментировал свист трибун во время матча с «Енисеем»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на недовольство трибун во время матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:0).
Обновлено в 15:01
Политика

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Обновлено в 15:16
Спорт

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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Полиция задержала семерых подозреваемых в теракте на Шри-Ланке, передает ОТР.
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
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Маленький хетчбэк от Toyota замечен в Нюрбургринге

На Северной петле проходит тестирование «заряженный» хетчбэк Toyota Yaris GRMN.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Общество

Хабиров наградил жителей Сибая за борьбу с тлением руды в карьере

Врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды жителям Сибая за профессионализм и гражданскую позицию во время локализации очагов тления руды в нерабочем карьере, который с ноября прошлого года выделяет токсичные вещества, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
Обновлено в 09:13
Политика

Зеленский назвал задачу номер один после победы

17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".
Обновлено в 14:55
Игры

Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли

Разработчик из студии Insomniac Games Элан Раскин рассказал, что в Spider-Man есть пасхалка, которую никто не заметил.
Обновлено в 03:04
Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Политика

Кадыров пожелал Зеленскому удачи в единении народов России и Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к одержавшему, по данным экзит-полов, победу во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 14:55
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Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
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Космос

Российский стартап намерен транслировать рекламу из космоса

Российская компания объявила о поиске клиентов для проецирования брендов из космоса.
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Футбол

«Урал» обыграл «Рубин», забив гол на 12-й секунде матча

В матче 24-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» дома одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 2:1. В составе хозяев по мячу забили Андрей Егорычев на 12-й секунде матча и Эрик Бикфалви с передачи Отмана Эль Кабира на 85-й минуте.
Обновлено в 11:46
Авто

В Нью-Йорке показали новый Chevrolet Blazer 2020

В рамках проводимого автосалона в Нью-Йорке состоялась презентация новой модели кроссовера Chevrolet Blazer 2020.
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Политика

Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом

Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
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Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею уступила США на ЧМ в Швеции

Сборная России по хоккею с шайбой проиграла матч группового этапа чемпионата мира команде США. Встреча завершилась со счётом 3:6.
Обновлено в 12:15
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Футбол

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ПАОК из Салоников досрочно стал чемпионом Греции.
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Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
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Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Кажется странным для патриарха и упоминание в теории "некой точки", из которой материя начала распространяться по Вселенной.
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Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
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