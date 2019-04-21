Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языкеРИА Новости 15:19
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет. "Наша команда будет защищать украинский язык", - сказал Порошенко, выступая в штабе в воскресенье.
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Политика
В штаб к Зеленскому пришла полиция
Обновлено в 07:59
Здоровье
Важный человек в стране требует отменить майские праздники
Геннадий Онищенко уверен, что майские праздники негативно сказываются на здоровье россиян, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР
Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены
Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Политика
«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео
Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено в 15:23
Политика
Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах
Обновлено в 14:25
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Общество
Теплицы хотят облагать штрафами и налогами
Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе.
Обновлено в 11:28
Футбол
Гол Головина не спас «Монако» от поражения «ПСЖ»
Обновлено в 17:17
Космос
SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon
Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, передает «Новое время» из штаба Зеленского.
Обновлено в 18:36
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Специалисты провели эксперимент с участием лабораторных мышей и выяснили, когда физические упражнения будут наиболее эффективными.
Обновлено 19 апреля в 11:53
Политика
WP: США отказались от исключений по иранским санкциям
США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:07
Гаджеты
Юбилейный процессор AMD Ryzen 7 2700X уже доступен для покупки
Процессор появился как минимум в одном магазине по цене 348 долларов.
Обновлено в 11:20
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Здоровье
В Казани провели уникальную операцию по удалению опухоли печени
Отмечается, что ранее подобные операции проводили только с помощью разрезов. На все врачам потребовалось 4 часа.
Обновлено в 14:59
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Авто
Названа стоимость летнего комплекта резины во Владивостоке
Специалисты рассказали о средней стоимости летнего комплекта резины во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Юлы.
Обновлено в 20:20