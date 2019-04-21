Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языкеГазета.Ru 16:36

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада. Согласно этому документы, жители страны должны общаться на официальном языке практически во всех сферах жизни.
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Пока не уволили: Порошенко пообещал подписать закон о языке

РЕН ТВ21:05

Проигравший выборы Порошенко пообещал подписать закон о госязыке

Известия13:48

Зеленский заявил, что поддержит закон об украинском языке

Life.ru16:51

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Газета.Ru16:36

Порошенко пообещал подписать закон о языке

РИА Новости15:19

Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке

ТАСС13:50

Порошенко пообещал до ухода с поста президента подписать закон о языке

РБК16:47
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Политика

Бабченко: Украина, ты одурела

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев и журналист Аркадий Бабченко отреагировали на предварительные результаты президентских выборов на Украине, где с большим отрывом Владимир Зеленский опережает Петра Порошенко.
Обновлено в 14:10
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Экономика

США утратили статус мирового гаранта сохранности золота

Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует свой 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета II празднует сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения.
Обновлено в 13:27
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Космос

О консервации «гагаринского старта» на Байконуре сообщил источник

Роскосмос приступил к подготовке по консервации площадки космодрома Байконур, с которой стартовал космонавт Юрий Гагарин.
Обновлено в 21:05
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Политика

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Обновлено в 14:03
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия

В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено в 20:27
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Общество

Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях

В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Кино

На Московском кинофестивале покажут фильм о женщинах ГУЛАГа

На ММКФ в воскресенье покажут нашумевшую документальную ленту режиссера Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа».
Обновлено в 07:30
Футбол

«Сент-Этьен» обыграл «Реймс» в матче Лиги 1

Завершился матч 33-го тура чемпионата Франции. «Реймс» на своём поле принимал «Сент-Этьен». Встречу обслуживал Амаури Делеру.
Обновлено в 13:16
Общество

Беглов подвел промежуточные итоги месячника по уборке города

Беглов подвел итоги месячника уборки города. На данный момент убрано около половины дворов по всему городу.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Обновлено в 21:03
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Украинская армия в Донбассе обстреляла Веселое, Спартак и Калиново

Обновлено в 04:32
Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Гаджеты

Юбилейный процессор AMD Ryzen 7 2700X уже доступен для покупки

Процессор появился как минимум в одном магазине по цене 348 долларов.
Обновлено в 11:20
Экономика

Какие продукты подешевеют после Пасхи

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено в 20:15
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко обвинила в ухудшении отношений Украины с Россией «безмозглых политиков».
Обновлено в 20:42
Происшествия

В Казани при пожаре погибла семья из шести человек

В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.
Обновлено в 21:39
Космос

Илон Маск ответил на русском на вопросы подписчиков в Twitter

Генеральный директор компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск ответил на вопросы своих подписчиков в Twitter на русском языке.
Обновлено вчера в 22:03
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