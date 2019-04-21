Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языкеГазета.Ru 16:36

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада. Согласно этому документы, жители страны должны общаться на официальном языке практически во всех сферах жизни.
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Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке

ТАСС13:50

Порошенко пообещал до ухода с поста президента подписать закон о языке

РБК16:47

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Газета.Ru16:36

Порошенко пообещал подписать закон о языке

РИА Новости15:19

Пока не уволили: Порошенко пообещал подписать закон о языке

РЕН ТВ21:05

Проигравший выборы Порошенко пообещал подписать закон о госязыке

Известия13:48

Порошенко захотел успеть подписать закон о языке

Lenta.ru14:43
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Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
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Политика

Украинцы поделились ожиданиями от нового президента

Жители Украины ждут от победившего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского перемен и надеются на то, что они будут к лучшему.
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Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

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Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
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В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52
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Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
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Православные отмечают Вербное воскресенье

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Роструд напомнил о длинных майских выходных. В этом году первые майские праздники начинаются со среды и закончатся в воскресенье 5 мая.
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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262

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Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
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Политика

Стала известна первоначальная явка на выборы президента Украины

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