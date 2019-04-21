Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языкеГазета.Ru 16:36
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада. Согласно этому документы, жители страны должны общаться на официальном языке практически во всех сферах жизни.
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Согласно предварительным результатам национального экзитпола, Зеленский побеждает на президентских выборах с поддержкой в 73,2 процента голосов, тогда как за Порошенко проголосовали 25,3 процента.
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Армия и оружие
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Группа российских инспекторов планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
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Политика
Зеленский заявил, что поддержит закон об украинском языке
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Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
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Обновлено в 20:31
Происшествия
От степных пожаров в Забайкалье погибли почти 4 тысячи животных
Часть животных разбрелись по степи.
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Политика
Украинцы поделились ожиданиями от нового президента
Жители Украины ждут от победившего во втором туре выборов президента Владимира Зеленского перемен и надеются на то, что они будут к лучшему.
Обновлено в 19:09
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
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Бывший муж Аллы Пугачевой: «Ничего не хочу слышать о ней»
Живет продюсер в шикарном доме в Барвихе, а о Пугачевой и говорить ничего не хочет.
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Энергетика
Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти
Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
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Происшествия
В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек
Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
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Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262
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Происшествия
Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда
Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
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Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
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Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке
Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
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В Лас-Вегасе завершилась шестая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
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