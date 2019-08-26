Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флагLenta.ru 02:50
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении поднять украинский флаг над Донецком. Так политик поздравил столицу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с Днем города. Соответствующая запись размещена на странице Порошенко в Facebook.
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Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Обновлено 24 августа в 07:30
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 03:04
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Президент США Дональд Трамп и лидеры стран-участниц G7 разошлись во взглядах на восстановления формата G8 с участием России.
Обновлено в 03:36
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 02:39
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Второй брак 45-летней актрисы с 39-летним московским ресторатором Дмитрием Борисовым для многих стал сюрпризом.
Обновлено в 02:00
Культура
Петр Мамонов рассказал о своем состоянии после инфаркта
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Общество
Покрас Лампас передумал ехать в Екатеринбург из-за протеста верующих
Уличный художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил свой визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протеста верующих.
Обновлено в 02:55
Политика
Трамп заявил о готовности Китая к новым переговорам
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 26 августа Китай согласился на новые переговоры с Вашингтоном из-за торговой войны.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Ренна» Гренье
Зенит проявляет интерес к полузащитнику Ренна Клеману Гренье, сообщает Foot Mercato.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Политика
Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии
5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко
Журналистика ждёт ребёнка от покойного Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
В Крыму Су-30СМ отработали боевые пуски ракет «воздух — воздух»
Боевые пуски ракет класса «воздух — воздух» отработали экипажи истребителей Су-30СМ на полигоне в Крыму.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Самые грозные в Европе: в США оценили появление Су-30СМ у Беларуси
Военно-воздушные силы Беларуси начинают получать самолеты Су-30СМ. Около десятка "самых мощных истребителей в Европе" сформируют элиту военного флота страны.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
В Литве задержали российских пограничников
По словам замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, после задержания российские сотрудники погранслужбы ФСБ объяснили, что нарушили государственную границу Литвы непреднамеренно, реагируя на аналогичное нарушение в отношении российской границы.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию 27 июля
В Москве прокурор Никулинского района потребовал лишить родительских прав многодетную пару, предположительно — за участие в несогласованной акции протеста 27 июля.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
На маневрах отрабатывался скрытный вывод двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
47-летняя Елена Корикова тайно вышла замуж
Буквально на днях подписчики Кориковой узнали, что она снова тайно вышла замуж.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ территории республики
Обновлено вчера в 15:35
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
Пенсионерка из Красноярска перевела более 5 млн рублей мошеннику
Красноярская пенсионерка перевела более 5 млн рублей мошеннику, который представился сотрудником силового ведомства и под предлогом возврата денег за некачественные пищевые добавки предложил ей заплатить "комиссию", возбуждено уголовное дело, сообщило в понедельник ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:41
Общество
Роскачество назвало способы защиты ребенка от травли в интернете
Около 70% российских подростков становились жертвами или сами принимали участие в травле сверстников в интернете, сообщают эксперты учрежденной по распоряжению правительства некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество).
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:16